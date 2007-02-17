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Hy-Tech Engineers Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

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HY-TECH ENGINEERS LTD PEER COMPARISON

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Cummins India Ltd

CUMMINSIND

5,230

61.571,44,975.6543.011.263,374.93284.91

Welspun Corp Ltd

WELCORP

2,347.8

84.0961,932.77115.840.211,567.22195.47

APL Apollo Tubes Ltd

APLAPOLLO

2,140

102.7959,418.9146.980.43,698.37125.38

Tube Investments of India Ltd

TIINDIA

2,875

66.6655,652.04158.620.122,227.63309.31

Indo-MIM Ltd

INDOMIM

891.4

71.1444,078.03223.1701,003.1146.43

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