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Indiabulls Limited EGM

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24.34
(4.37%)
Jun 9, 2026|03:44:59 PM

Yaari Digital CORPORATE ACTIONS

09/06/2025calendar-icon
09/06/2026calendar-icon
PurposeAnnouncement DateMeeting Date
EGM14 Feb 202529 Mar 2025
Please find attached Notice of Meeting of Equity Shareholders of the Company pursuant to Order dated January 29, 2025 of the NCLT. COM 29/03/2025 (As Per BSE Bulletin Dated on 17.02.2025) Please find attached Corrigendum to Notice of Meeting of Equity Shareholders of Yaari Digital Integrated Services Limited pursuant to Order dated January 29, 2025 of the Honble NCLT, Chandigarh Bench. (As Per BSE Announcement Dated on 10.03.2025) Please find attached, Summary of Proceedings of Meeting of Equity Shareholders of Yaari Digital Integrated Services Limited held pursuant to the directions of Honble NCLT, Chandigarh Bench, vide its Order dated January 29, 2025, on Saturday, March 29, 2025. For further details please refer attachment. (As Per BSE Announcement Dated on: 29/03/2025) Please find attached herewith, Scrutinizer Report and Voting Result on NCLT Convened Meeting of Equity Shareholders of the Company held on Saturday, March 29, 2025. Please refer attachment for further details. (As Per BSE Announcement Dated on 30.03.2025) As advised by BSE, Result of NCLT Meeting held on March 29, 2025, submitted on March 30, 2025 are being uploaded without KYC document of witnesses mentioned in Scrutinizers report. (As Per BSE Announcement Dated on: 04/04/2025)

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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