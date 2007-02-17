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Kanohar Electricals Ltd Shareholding & Investor Pattern

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Kanohar Electricals Ltd SHAREHOLDING

Mar-2010Dec-2009Sep-2009Jun-2009Mar-2009

Promoter

-

-

-

-

-

Foreign

0%

0%

0%

0%

0%

Indian

97.57%

97.57%

96.67%

96.67%

96.67%

Total Promoter

-

-

-

-

-

Institutions

0%

0%

0%

0%

0%

Non-Institutions

2.42%

2.42%

3.32%

3.32%

3.32%

Total Non-Promoter

2.42%

2.42%

3.32%

3.32%

3.32%

Custodian

0%

0%

0%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Mar-2010Dec-2009Sep-2009Jun-2009
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 0.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 97.57%

Non-Promoter- 0.00%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 2.42%

Custodian: 0.00%

Kanohar Electricals Ltd: Related NEWS

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By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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