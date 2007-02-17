Knack Packaging Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Inox India Ltd
INOXINDIA
1,908.9
|68.03
|17,325.84
|74.28
|0.1
|455.46
|125.45
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
6,924.2
|48.06
|16,086.57
|100.14
|0.17
|532.07
|1,113.42
EPL Ltd
EPL
227.4
|23.02
|7,283.57
|42.8
|1.1
|353.1
|36.86
AGI Greenpac Ltd
AGI
700.6
|12.73
|4,532.7
|115.6
|1
|742.39
|372.17
XPRO India Ltd
XPROINDIA
1,422.7
|109.86
|3,339.13
|11.62
|0.14
|134.37
|304.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.