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Lexoraa Industries Ltd Company Summary

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(9.99%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Lexoraa Industries Ltd Summary

Lexoraa Industries Limited, formerly known as Servoteach Industries Limited was initially incorporated as Servotech Engineering Industries Limited on October 7, 1994 and received the Certificate of Commencement of Business on 21st November, 1994. The name of the Company was changed from Servotech Engineering Industries Limited to Servoteach Industries Limited on November 14, 2017 and again to Lexoraa Industries Limited w.e.f. June 12, 2024.

Earlier, Company engaged in the trading & supply of turnkey projects of Solvent Extraction plants, Castor Oil Plants, Edible Oil plants, Oil Refinery Plants, Vanaspati Plants, and Dairy & food Processing Plants, Chemical/Petrochemical, and Pharmaceutical Plants etc. Distilleries & its all type of equipments, Accessories, Spare parts & Components. The Company has changed its business objective from 2024 to trading and manufacturing of gems, jewelry and bullions and import and export.
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