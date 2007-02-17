Milky Mist Dairy Food Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
2,088
|45.41
|4,90,594.66
|2,631
|1.96
|16,514
|209.49
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,524
|78.27
|2,93,875.1
|975.12
|0.79
|6,363.27
|27.53
Varun Beverages Ltd
VBL
446.5
|51.2
|1,51,027.06
|1,324.33
|0.34
|5,996.21
|55.47
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
5,612
|51.2
|1,35,175.29
|576.38
|1.61
|4,791.88
|192.68
Marico Ltd
MARICO
865
|68.49
|1,12,310.42
|460
|0.46
|2,794
|44.73
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.