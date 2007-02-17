National Stock Exchange Of India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Multi Commodity Exchange of India Ltd
MCX
3,208.35
|67.47
|80,934.41
|327.32
|0.25
|666.59
|110.44
Computer Age Management Services Ltd
CAMS
707.25
|38.94
|17,662.55
|121.81
|1.76
|353.05
|48.64
National Securities Depository Ltd
789.85
|43.33
|15,909
|89.13
|0.5
|182.16
|106.42
KFin Technologies Ltd
KFINTECH
890.85
|42.65
|15,277.57
|79.73
|1.36
|286.84
|95.2
Indian Energy Exchange Ltd
IEX
111.75
|20.51
|10,004.79
|126.69
|3.12
|155.93
|14.44
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.