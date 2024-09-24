iifl-logo

Nexxus Petro Industries Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
85
(-5.56%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Nexxus Petro Industries Ltd Summary

Nexxus Petro Industries Limited was originally incorporated as Nexxus Petro Industries Private Limited as a private limited company, dated October 05, 2021 issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Registration Center. Thereafter, Company converted into a Public Limited Company under the name, Nexxus Petro Industries Limited and a fresh Certificate of Incorporation dated July 18, 2023 was issued by Registrar of Companies, Ahmedabad.Company is a rapidly growing provider of Bitumen (Asphalt) solutions in (Bharat) India. It manufactures, supplies, imports, and distributes high quality Bitumen, Bitumen Emulsions, and Special Bituminous Allied Products to infrastructure/construction companies, government, Road Authorities, and the Bitumen Industry in general.

NEXXUS operates state-of-the-art, fully automated and computerized emulsion and modified bitumen plants, ensuring precision, efficiency, and consistent product quality. It manufacture various types of value-added bitumen products including Polymer Modified Bitumen (PMB) and Crumb Rubber Modified Bitumen (CRMB) and Emulsions.Presently, the Company procure bitumen via imports from Dubai as well as purchase from other domestic importers/sellers in India. It further processes the bitumen at processing units located at Mundra, Gujarat.

Apart from sale of processed bitumen, it trade in bitumen by directly selling it to customers as per the requirement. On September 30, 2024, Company launched the IPO by issuing 18,50,400 equity shares of Rs 10 each by raising Rs 19.43 crore through fresh issue.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.