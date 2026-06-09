Nexxus Petro Industries Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Supreme Petrochem Ltd
SPLPETRO
669.15
|37.59
|12,582.79
|168.04
|1.2
|1,584.63
|126.04
Styrenix Performance Materials Ltd
STYRENIX
2,142.95
|15.95
|3,769.45
|84.31
|0
|656.36
|563.05
Savita Oil Technologies Ltd
SOTL
543.9
|19.24
|3,729
|50.34
|0.92
|1,213.7
|268.52
Bhansali Engineering Polymers Ltd
BEPL
97.53
|13.45
|2,427.12
|51.67
|4.1
|341.61
|43.47
Panama Petrochem Ltd
PANAMAPET
333.7
|14.09
|2,018.67
|46.92
|0.9
|550.02
|174.09
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.