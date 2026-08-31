NOVYRA PHARMACHEM LIMITED Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
CCL Products (India) Ltd
CCL
1,084
|52.02
|14,474.43
|22.4
|0.53
|576.75
|103.13
Pix Transmission Ltd
PIXTRANS
1,773.55
|20.85
|2,417.35
|48.29
|0.51
|134.53
|466.62
Tinna Rubber & Infrastructure Ltd
TINNARUBR
1,020.7
|29.48
|1,838.87
|20.11
|0.32
|150.85
|162.69
GRP Ltd
GRPLTD
2,027.05
|91.72
|1,081.09
|4.82
|0.17
|155.65
|361.27
Megamont Ltd
176.2
|0
|508.9
|0.32
|0
|27.11
|9.55
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.