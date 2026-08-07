Poojaa Precision Engg. Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
IMFA
1,470.9
|15.13
|7,936.11
|191.49
|0.85
|960.45
|498.89
Maithan Alloys Ltd
MAITHANALL
970.65
|6.6
|2,825.71
|-88
|1.75
|577.07
|1,399.88
VISA Chrome Ltd
VISACHROME
38.15
|0
|556.19
|1,082.58
|0
|170.98
|-10.55
Nagpur Power & Industries Ltd
179
|0
|234.49
|-2.56
|0
|6.61
|60.22
Indsil Hydro Power & Manganese Ltd
40.79
|7.55
|113.36
|1.09
|1.47
|37.79
|71.17
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.