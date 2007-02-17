Prasol Chemicals Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Pidilite Industries Ltd
PIDILITIND
1,567.45
|62.08
|1,59,547.55
|829.87
|0.73
|4,249.38
|104.78
SRF Ltd
SRF
2,483
|37.32
|73,602.28
|566.3
|0.36
|3,716.14
|426.52
Linde India Ltd
LINDEINDIA
6,223.25
|96.69
|53,071.88
|103.03
|0.19
|694.36
|495.72
Gujarat Fluorochemicals Ltd
FLUOROCHEM
4,771.75
|74.12
|52,417.67
|201
|0.06
|1,302
|647.23
Navin Fluorine International Ltd
NAVINFLUOR
8,541.1
|76.73
|43,828.32
|190.64
|0.1
|694.68
|714.37
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.