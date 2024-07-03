iifl-logo

Promact Plastis Ltd Company Summary

Add as a Preferred Source on Google
9.76
(4.95%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Promact Plastis Ltd Summary

Promact Plastics Limited was incorporated on March 26, 1985 as a private limited at Ahmadabad and subsequently converted into a public limited company on February 15, 1993 and a certificate to that effect was obtained from the office of the Registrar of Companies, Gujarat on March 24, 1993. The company started commercial production in 1986-87 with an installed capacity utilization of 81%. In 1989-90 the plant was enhanced by way of installing Tidied Tape time, increasing the instated capacity to 532 TPA.

The company was able to achieve 100% capacity utilization on the enhanced capacity in 1990-91. In 1991-92 the company added one more tapeline to increase the instated capacity has been able to achieve more than 100% capacity utilization on the increased capacity.But however, in 2014-15, the Company had discontinued the running business of HDPE/PP Woven Bags, Fabrics and Tarpaulin due to unviable operations. As the operations of Woven Sacks became non-operational / unviable, the management decided to dispose off the Woven Sacks Plant of the Company at Dediyasan, in Mehsana.Presently, company engages in Import & Export of Agro commodities, Minerals, Metals & etc since year 2019.
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.