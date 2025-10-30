|Purpose
|Announcement Date
|Meeting Date
|EGM
|28 Oct 2025
|21 Nov 2025
|The Board approved convening an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company on Friday, November 21, 2025 at 04:00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to seek shareholders approval for the above matters. AN EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING HAS BEEN SCHEDULED ON FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025 AT 04:00 P.M THROUGH VC/OAVM (As Per BSE Announcement Dated on 30.10.2025) Corrigendum to Notice of EGM scheduled on November 21, 2025. (As Per BSE Announcement Dated on 15.11.2025) Outcome of EGM dated 21.11.2025 (As per BSE Announcement dated on: 21.11.2025) Combined Voting results- Scrutinizers Report for the EGM dated 21st November, 2025 (As Per BSE Announcement Dated on 23.11.2025)
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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