Revent Metalcast Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Samvardhana Motherson International Ltd
MOTHERSON
154.35
|87.6
|1,58,105.55
|482.51
|0.4
|3,476.82
|36.54
Bosch Ltd
BOSCHLTD
42,920
|58.3
|1,21,535.88
|568.5
|0.66
|5,565.7
|5,036.37
Uno Minda Ltd
UNOMINDA
1,250
|72.97
|70,745.51
|244.43
|0.22
|4,029.39
|100.21
Sona BLW Precision Forgings Ltd
SONACOMS
814.6
|63.51
|49,385.39
|220.11
|0.43
|1,157.24
|93.7
Endurance Technologies Ltd
ENDURANCE
2,893.4
|55.14
|39,974.27
|209.75
|0.4
|2,958.02
|351.24
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.