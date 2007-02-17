Shah Investors Home Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Billionbrains Garage Ventures Ltd
GROWW
180.2
|60.07
|1,13,050.21
|555.14
|0
|953.48
|13.33
Motilal Oswal Financial Services Ltd
MOTILALOFS
990
|56.57
|59,694.74
|664.97
|0.6
|1,772.07
|131.85
360 ONE WAM Ltd
360ONE
1,045
|116.24
|42,627.03
|83.49
|1.14
|70.63
|166.88
Nuvama Wealth Management Ltd
NUVAMA
1,703.05
|52.34
|31,423.94
|254.7
|1.61
|424.33
|112.09
Angel One Ltd
ANGELONE
276
|21.77
|25,242.82
|270.74
|8.93
|1,409.75
|67.81
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.