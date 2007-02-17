Shellz India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
1,856.95
|40.39
|4,36,307.35
|2,631
|2.21
|16,514
|209.49
ITC Ltd
ITC
261
|17.13
|3,27,082.92
|3,578.82
|5.55
|16,758.84
|55.8
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,254
|59.97
|2,41,810.62
|1,026.77
|0.96
|6,782.17
|30.92
Varun Beverages Ltd
VBL
419.8
|48.14
|1,41,997.13
|1,324.33
|0.36
|5,996.21
|55.47
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
4,705
|42.93
|1,13,328.53
|576.38
|1.92
|4,791.88
|192.68
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.