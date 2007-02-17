Shivchem Agro Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
UPL Ltd
UPL
522
|48.07
|44,051.84
|89
|1.15
|1,397
|166.31
P I Industries Ltd
PIIND
2,245
|24.12
|34,060.72
|341.5
|0.67
|1,598.9
|749.35
Sumitomo Chemical India Ltd
SUMICHEM
417.3
|36.48
|20,829.35
|216.53
|0.31
|1,054.08
|67.79
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
3,555.45
|21.83
|15,978.94
|321.6
|4.21
|1,835
|659.9
Sharda Cropchem Ltd
SHARDACROP
710.3
|9.1
|6,408.36
|140.59
|2.11
|968.89
|321.49
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.