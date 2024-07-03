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Starsource Multitrade Ltd Company Summary

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119.9
(2.96%)
Jun 8, 2026|05:30:00 AM

Starsource Multitrade Ltd Summary

Starsource Multitrade Limited was initially established on August 17, 1942 under the name Chemo Pharma Laboratories Limited. Name of the Company is given a change in name with due approval from Registrar of Companies effected on August 12, 2025. Initially, the Company had been making Pharmaceuticals and also diversified into bulk drugs.

However due to increase in competition and flow of new drugs, the Company had to dispose the business and pay all its liabilities and dues. Presently the Company has its own cash resource, with this the Company is proposing to diversify and to take over Sick Company which has excellent future potential. The Company is in advance in the negotiation to some other company and soon rehab to acquire business in Power and Chemicals.The existing Main Objects of Clause III (A) be altered by replacing the same with the following new Clause to carry on the business of buying, selling, reselling, importing, exporting, transporting, storing, promoting, marketing or supplying, trading, dealing in any manner whatsoever in all type of goods and commodities on retail as well as on wholesale basis in India or elsewhere during the year 2025.
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