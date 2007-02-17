Sumax Engineering Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
19,328.65
|100.54
|20,648.8
|66.01
|0.18
|853.3
|2,780.71
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
1,526.9
|134.53
|9,994.86
|18.67
|0
|181.97
|140.03
Omnitech Engineering Ltd
OMNI
577.55
|0
|7,142.33
|29.41
|0
|169.22
|50.58
Skipper Ltd
SKIPPER
549.6
|27.37
|6,207.03
|56.47
|0.02
|1,309.83
|130.62
Lohia Corp Ltd
LCL
586.7
|0
|6,198.49
|73.27
|0.26
|499.75
|53.07
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
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