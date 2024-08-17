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Suzlon Energy Ltd Partly Paidup Share Price Live

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5.52
(6.36%)
Mar 1, 2023|09:29:11 PM

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Equities

Futures

Option

No Chart Data Available

  • Open5.16
  • Day's High5.7
  • 52 Wk High0
  • Prev. Close5.19
  • Day's Low5.15
  • 52 Wk Low 0
  • P/E0
  • Face Value1
  • Book Value29.31
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)70.17
  • Div. Yield0
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Suzlon Energy Ltd Partly Paidup KEY RATIOS

Sector

Capital Goods - Electrical Equipment

Open

₹5.16

Prev. Close

₹5.19

Turnover(Lac.)

-

Day's High

₹5.7

Day's Low

₹5.15

52 Week's High

₹0

52 Week's Low

₹0

Book Value

₹29.31

Face Value

₹1

Mkt Cap (₹ Cr.)

70.17

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Suzlon Energy Ltd Partly Paidup Corporate Action

No Record Found

Suzlon Energy Ltd Partly Paidup NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

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Suzlon Energy Ltd Partly Paidup SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jun, 2026|09:41 AM

No Record Found

Share PriceShare Price

Suzlon Energy Ltd Partly Paidup FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

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Suzlon Energy Ltd Partly Paidup Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Hitachi Energy India Ltd

POWERINDIA

34,971.7

151.661,55,877.14330.4602,707.351,161.24

ABB India Ltd

ABB

6,944.2

96.611,47,153.411,783.650.573,162.41369.78

CG Power & Industrial Solutions Ltd

CGPOWER

903

105.861,42,218.64411.560.143,128.552.16

Bharat Heavy Electricals Ltd

BHEL

386

85.211,34,407.651,282.680.3612,310.3776.15

Siemens Ltd

SIEMENS

3,614.15

96.891,28,707.29311.40.54,108.7379.8

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Suzlon Energy Ltd Partly Paidup

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

Suzlon 5 Shrimali Society,

Nr Krishna Complex Navrangpura,

Gujarat - 380009

Tel: 91-079-66045000

Website: http://www.suzlon.com

Email: investors@suzlon.com

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by Suzlon Energy Ltd Partly Paidup

Company FAQs

What is the Suzlon Energy Ltd Partly Paidup share price today?

The Suzlon Energy Ltd Partly Paidup shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹5.52 today.

What is the Market Cap of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup is ₹70.17 Cr. as of 01 Mar ‘23

What is the PE and PB ratio of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup?

The PE and PB ratios of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup is 0 and 0.19 as of 01 Mar ‘23

What is the 52 Week High and Low of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Suzlon Energy Ltd Partly Paidup stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup is ₹0 and ₹0 as of 01 Mar ‘23

What is the CAGR of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup?

Suzlon Energy Ltd Partly Paidup's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at -5.96%, 3 Month at -16.11% and 1 Month at -15.47%.

What is the shareholding pattern of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup?

The shareholding pattern of Suzlon Energy Ltd Partly Paidup is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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