iifl-logo

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Download App

eDynamics Solutions to conduct AGM

12 Sep 2022 , 11:35 AM

eDynamics Solutions announced that the Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on 27 September 2022.Powered by Capital Market – Live News

Related Tags

  • capital market
Download App

BLOGS AND PERSONAL FINANCE

Read More

Most Read News

GAIL Q3 FY26 Revenue Slips 2.7% to ₹34,075.8 Crore

GAIL Q3 FY26 Revenue Slips 2.7% to ₹34,075.8 Crore

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
1 Feb 2026|10:27 AM
Delhivery Q3 FY26 Profit Jumps 58.4% to ₹39.6 Crore

Delhivery Q3 FY26 Profit Jumps 58.4% to ₹39.6 Crore

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
1 Feb 2026|09:41 AM
Jindal Steel Q3 FY26 Revenue Grows 10.9% to ₹13,026 Crore

Jindal Steel Q3 FY26 Revenue Grows 10.9% to ₹13,026 Crore

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
31 Jan 2026|02:51 PM
MedPlus Health Services Q3 FY26 Profit Jumps 26% to ₹57.8 Crore

MedPlus Health Services Q3 FY26 Profit Jumps 26% to ₹57.8 Crore

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
31 Jan 2026|02:06 PM
Intellect Design Arena Q3 FY26 Profit Falls 72% QoQ to ₹28.4 Crore

Intellect Design Arena Q3 FY26 Profit Falls 72% QoQ to ₹28.4 Crore

Whatsapp
Facebook
Twitter
LinkedIn
31 Jan 2026|01:57 PM
Read More
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.