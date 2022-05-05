iifl-logo

Equitas Small Finance Bank grants 15.37 lakh stock options

5 May 2022 , 08:44 PM

Equitas Small Finance Bank has granted 15,37,692 stock options on 04 May 2022. Powered by Capital Market – Live News

