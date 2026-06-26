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Equities

Futures

Option

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Aastha Spintex Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

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Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Aastha Spintex Ltd Corporate Action

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NEWS AND UPDATE

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SHAREHOLDING SNAPSHOT

27 Jun, 2026|04:33 AM

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Share PriceShare Price

Aastha Spintex Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

29.47

27.31

27.31

27.31

Preference Capital

0.47

0

0

0

Reserves

91.7

49.07

32.7

35.52

Net Worth

121.64

76.38

60.01

62.83

Minority Interest

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Aastha Spintex Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Grasim Industries Ltd

GRASIM

3,125.95

479.442,12,728-163.540.3211,774.25812.27

Vardhman Textiles Ltd

VTL

634.55

24.8318,368.69179.070.792,440.66351.93

Welspun Living Ltd

WELSPUNLIV

167.2

63.5716,037.0327.330.061,905.1142.5

Arvind Ltd

ARVIND

550.1

51.2214,420.3680.230.821,993.67117.15

Trident Ltd

TRIDENT

26.48

35.7813,494.09102.041.891,629.967.97

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Aastha Spintex Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Managing Director

Patel Divyang Jashwantbhai

Whole-time Director

Gothi Vivek Rasiklal

Executive Director

JASHWANT VALJIBHAI PATEL

Non Executive Director

Amrutiya Pankajkumar Chaturbhai

Independent Director

Anant Bharatbhai Bhatt

Independent Director

Vora Indira Suresh

Independent Director

Rukaiya Mufazzal Shakir

Independent Director

Shyamsunder Kiranbhai Panchal

Company Sec. & Compli. Officer

Tushar Dhirubhai Devara

Registered Office

Sy.No.1441 1442 1448/1 1449-,

1450/2 P2 & 1443/P2 Halvad Mal,

Gujarat - 363330

Tel: +91 90815 35400

Website: http://www.aasthaspintex.com

Email: info@aasthaspintex.com

Registrar Office

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Summary

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Reports by Aastha Spintex Ltd

Company FAQs

What is the Aastha Spintex Ltd share price today?

The Aastha Spintex Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Aastha Spintex Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Aastha Spintex Ltd is ₹undefined Cr. as of 27 Jun ‘26

What is the PE and PB ratio of Aastha Spintex Ltd?

The PE and PB ratios of Aastha Spintex Ltd is undefined and undefined as of 27 Jun ‘26

What is the 52 Week High and Low of Aastha Spintex Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Aastha Spintex Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Aastha Spintex Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 27 Jun ‘26

What is the CAGR of Aastha Spintex Ltd?

Aastha Spintex Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Aastha Spintex Ltd?

The shareholding pattern of Aastha Spintex Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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