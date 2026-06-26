No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
29.47
27.31
27.31
27.31
Preference Capital
0.47
0
0
0
Reserves
91.7
49.07
32.7
35.52
Net Worth
121.64
76.38
60.01
62.83
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Grasim Industries Ltd
GRASIM
3,125.95
|479.44
|2,12,728
|-163.54
|0.32
|11,774.25
|812.27
Vardhman Textiles Ltd
VTL
634.55
|24.83
|18,368.69
|179.07
|0.79
|2,440.66
|351.93
Welspun Living Ltd
WELSPUNLIV
167.2
|63.57
|16,037.03
|27.33
|0.06
|1,905.11
|42.5
Arvind Ltd
ARVIND
550.1
|51.22
|14,420.36
|80.23
|0.82
|1,993.67
|117.15
Trident Ltd
TRIDENT
26.48
|35.78
|13,494.09
|102.04
|1.89
|1,629.96
|7.97
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Patel Divyang Jashwantbhai
Whole-time Director
Gothi Vivek Rasiklal
Executive Director
JASHWANT VALJIBHAI PATEL
Non Executive Director
Amrutiya Pankajkumar Chaturbhai
Independent Director
Anant Bharatbhai Bhatt
Independent Director
Vora Indira Suresh
Independent Director
Rukaiya Mufazzal Shakir
Independent Director
Shyamsunder Kiranbhai Panchal
Company Sec. & Compli. Officer
Tushar Dhirubhai Devara
Sy.No.1441 1442 1448/1 1449-,
1450/2 P2 & 1443/P2 Halvad Mal,
Gujarat - 363330
Tel: +91 90815 35400
Website: http://www.aasthaspintex.com
Email: info@aasthaspintex.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Aastha Spintex Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.