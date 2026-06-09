Aditya Infotech Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Aditya Infotech Ltd
CPPLUS
3,423.6
|118.32
|40,297.21
|156.25
|0.05
|1,417.64
|139.23
Honeywell Automation India Ltd
HONAUT
34,540
|57.38
|30,632.15
|159.7
|0.32
|1,180.7
|5,048.34
Syrma SGS Technology Ltd
SYRMA
1,201.2
|78.28
|23,169.55
|80.89
|0.12
|1,220.73
|153.59
Sedemac Mechatronics Ltd
SEDEMAC
2,366.7
|100.9
|10,449.27
|32.08
|0
|287.71
|101.71
Centum Electronics Ltd
CENTUM
3,303
|68.28
|4,876.31
|32.68
|0.15
|342.63
|292.37
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.