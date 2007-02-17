Adroit Industries India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Samvardhana Motherson International Ltd
MOTHERSON
164.5
|96.76
|1,73,620.58
|348.26
|0.36
|3,551.48
|36.54
Bosch Ltd
BOSCHLTD
47,711.4
|59.72
|1,40,730.02
|701.8
|0.57
|5,841.9
|5,036.37
Uno Minda Ltd
UNOMINDA
1,223.5
|72.87
|70,653.11
|244.43
|0.22
|4,029.39
|100.21
Sona BLW Precision Forgings Ltd
SONACOMS
832.9
|66.85
|51,983.66
|220.11
|0.41
|1,157.24
|93.63
Endurance Technologies Ltd
ENDURANCE
2,671.25
|48.32
|37,574.56
|194.62
|0.43
|3,182.71
|351.24
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.