No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
11.82
11.82
1.97
1.97
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
8.45
2.59
9.9
6.9
Net Worth
20.27
14.41
11.87
8.87
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Meesho Ltd
MEESHO
216.95
|69.98
|1,00,365.86
|353.77
|0
|2,093.27
|71.67
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
509.5
|31.26
|38,804.43
|277.65
|0
|2,154.04
|169.24
Delhivery Ltd
DELHIVERY
450.6
|105.77
|33,757.46
|78.2
|0
|2,729.67
|134.29
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
297.45
|117.57
|32,957.21
|50.68
|0.67
|178.49
|43.77
Shadowfax Technologies Ltd
SHADOWFAX
251.35
|85.49
|14,747.47
|66.2
|0
|1,323.85
|29.88
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Pratyaksh Sureka
Whole Time Director & CFO
Vasant Vitthal Dongre
Independent Non Exe. Director
Viswanathan Shankar
Independent Non Exe. Director
Farzan Ghadially
Independent Non Exe. Director
Pawanlata Kaul Mam
Company Sec. & Compli. Officer
NEELAM DAMJI SHAH
11A Rajshree 6,
Hastings Park Road,
West Bengal - 700027
Tel: +91-03335497168/03335125024
Website: http://www.apanalogistics.com
Email: email@apanalogistics.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Apana Logistics Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.