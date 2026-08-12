No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
7.81
13.04
12.18
Preference Capital
0
5.69
5.5
Reserves
233.81
180.9
107.42
Net Worth
241.62
199.63
125.1
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JSW Steel Ltd
JSWSTEEL
1,282
|41.6
|3,13,507.2
|2,826
|0.69
|34,702
|350.03
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
188.4
|13.09
|2,35,189.65
|4,535.59
|2.12
|36,452.27
|137.54
Jindal Steel Ltd
JINDALSTEL
1,101
|32.34
|1,12,311.7
|1,085.97
|0.18
|15,275.48
|520.83
Steel Authority of India Ltd
SAIL
173
|15.1
|71,458.09
|1,636
|1.36
|26,245.64
|140.89
Jindal Stainless Ltd
JSL
724.45
|22.28
|59,725.08
|605.89
|0.55
|10,676.55
|228.85
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
Parkash Chand Garg
Vice Chairman (Non-executive)
Rajesh Garg
Executive Director & MD
Dinesh Garg
E D & Wholetime Director
LOVLISH GARG
Executive Director
Manvinder Partap Singh
Independent Non Exe. Director
Anil Dhawan
Independent Non Exe. Director
Anil Kumar Bansal
Independent Non Exe. Director
Ayush Mittal
Independent Non Exe. Director
Meena Rohilla
Independent Non Exe. Director
R.K. Sinha
Company Sec. & Compli. Officer
Sanjeev Kumar Sehgal.
Village Salani Amloh Road,
Punjab - 147301
Tel: +91 17655 20694
Website: http://www.beharilalengineering.com
Email: cs@beharilalgroup.com
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Summary
No Record Found
Reports by Behari Lal Engineering Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.