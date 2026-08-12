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Behari Lal Engineering Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

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Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Behari Lal Engineering Ltd Corporate Action

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NEWS AND UPDATE

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SHAREHOLDING SNAPSHOT

12 Aug, 2026|06:45 PM

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Behari Lal Engineering Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

7.81

13.04

12.18

Preference Capital

0

5.69

5.5

Reserves

233.81

180.9

107.42

Net Worth

241.62

199.63

125.1

Minority Interest

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Behari Lal Engineering Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

JSW Steel Ltd

JSWSTEEL

1,282

41.63,13,507.22,8260.6934,702350.03

Tata Steel Ltd

TATASTEEL

188.4

13.092,35,189.654,535.592.1236,452.27137.54

Jindal Steel Ltd

JINDALSTEL

1,101

32.341,12,311.71,085.970.1815,275.48520.83

Steel Authority of India Ltd

SAIL

173

15.171,458.091,6361.3626,245.64140.89

Jindal Stainless Ltd

JSL

724.45

22.2859,725.08605.890.5510,676.55228.85

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT Behari Lal Engineering Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Non Executive Dir.

Parkash Chand Garg

Vice Chairman (Non-executive)

Rajesh Garg

Executive Director & MD

Dinesh Garg

E D & Wholetime Director

LOVLISH GARG

Executive Director

Manvinder Partap Singh

Independent Non Exe. Director

Anil Dhawan

Independent Non Exe. Director

Anil Kumar Bansal

Independent Non Exe. Director

Ayush Mittal

Independent Non Exe. Director

Meena Rohilla

Independent Non Exe. Director

R.K. Sinha

Company Sec. & Compli. Officer

Sanjeev Kumar Sehgal.

Registered Office

Village Salani Amloh Road,

Punjab - 147301

Tel: +91 17655 20694

Website: http://www.beharilalengineering.com

Email: cs@beharilalgroup.com

Registrar Office

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Summary

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Reports by Behari Lal Engineering Ltd

Company FAQs

The Behari Lal Engineering Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Behari Lal Engineering Ltd is ₹undefined Cr. as of 12 Aug ‘26
The PE and PB ratios of Behari Lal Engineering Ltd is undefined and undefined as of 12 Aug ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Behari Lal Engineering Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Behari Lal Engineering Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 12 Aug ‘26
Behari Lal Engineering Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.
The shareholding pattern of Behari Lal Engineering Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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