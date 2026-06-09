Belding India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
1,062.1
|23.68
|2,38,677.93
|2,934
|0.47
|34,244
|341.49
Hindustan Zinc Ltd
HINDZINC
555.85
|17.19
|2,34,864.36
|4,997
|1.8
|12,638
|53.19
Vedanta Ltd
VEDL
304.25
|65.43
|1,18,973.56
|6,882
|14.79
|7,297
|199.59
National Aluminium Company Ltd
NATIONALUM
377.9
|11.93
|69,406.32
|1,717.71
|2.78
|5,012.82
|119.03
Hindustan Copper Ltd
HINDCOPPER
506.35
|49.45
|48,965.26
|444.06
|0.56
|1,156.08
|34.61
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.