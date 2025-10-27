Dhani Services Ltd Merged Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,158.8
|39.37
|7,16,015.87
|5,345.52
|0.52
|19,671.19
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
2,086
|150.3
|3,33,666.66
|1,117.6
|0.07
|1,533.6
|63.61
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
1,122.4
|23.29
|2,62,824.34
|3,444.56
|0.77
|13,222.36
|447.62
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
261.95
|242.13
|1,72,672.15
|105.24
|0.22
|219.04
|56.36
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd
CHOLAFIN
1,880
|28.03
|1,60,811.32
|1,653.59
|0.11
|8,833.38
|356.38
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.