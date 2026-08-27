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DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF Share Price Live

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26.82
(-0.30%)
Aug 27, 2026|08:58:06 PM

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Equities

Futures

Option

  • Open26.82
  • Day's High26.82
  • 52 Wk High27.5
  • Prev. Close26.9
  • Day's Low26.82
  • 52 Wk Low 26.85
  • Turnover (lac)442.53
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value0
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)10.16
  • Div. Yield0
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DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF KEY RATIOS

Sector

ETF

Open

₹26.82

Prev. Close

₹26.9

Turnover(Lac.)

₹442.53

Day's High

₹26.82

Day's Low

₹26.82

52 Week's High

₹27.5

52 Week's Low

₹26.85

Book Value

₹0

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

10.16

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF Corporate Action

No Record Found

DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF NEWS AND UPDATE

No Record Found

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DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF SHAREHOLDING SNAPSHOT

27 Aug, 2026|02:48 AM

No Record Found

Share PriceShare Price

DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

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DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
No Record Found

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

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MORE ABOUT DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

Mafatlal Centre 10th Flr,

Nariman Point,

Maharashtra - 400021

Tel: -

Website: -

Email: -

Registrar Office

Royala TowerII Floor,

158 Anna Salai,

Chennai - 600002

Tel: 91-44-30212950

Website: www.camsonline.com

Email: narayanan@camsonline.com

Summary

No Record Found

Reports by DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF

Company FAQs

The DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹26.82 today.
Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF is ₹10.16 Cr. as of 27 Aug ‘26
The PE and PB ratios of DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF is 0 and 1.00 as of 27 Aug ‘26
The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF is ₹26.85 and ₹27.5 as of 27 Aug ‘26
DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.
The shareholding pattern of DSP Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

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