East West Freight Carriers Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
445.35
|27.76
|33,918.65
|258.23
|0.99
|2,256.84
|169.24
Delhivery Ltd
DELHIVERY
439.35
|93.68
|32,894.9
|79.8
|0
|2,671.67
|134.37
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
184.25
|74.9
|20,414.74
|130.04
|0.11
|177.4
|43.77
Shadowfax Technologies Ltd
SHADOWFAX
203.35
|103.22
|11,890.94
|55.27
|0
|1,205.81
|29.94
Blue Dart Express Ltd
BLUEDART
4,653.35
|40.5
|11,042.4
|43.22
|0.54
|1,533.47
|771.63
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.