Ebix Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,006.5
|38.95
|6,36,852.87
|4,839.5
|0.59
|18,309.62
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,868.25
|213.45
|3,05,769.07
|16.01
|0.08
|46.73
|63.61
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
1,013.35
|24.66
|2,46,612.53
|3,013.57
|0.82
|12,302.04
|447.62
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
235.95
|234.51
|1,59,498.89
|80.04
|0.24
|134.79
|56.36
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
3,166.5
|48.1
|1,58,634.74
|964.63
|3.19
|1,564.22
|84.39
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.