Foseco Crucible India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Vesuvius India Ltd
VESUVIUS
467.25
|36.39
|9,483.34
|55.85
|0.32
|498.59
|81.98
RHI Magnesita India Ltd
RHIM
377.55
|61.89
|7,796.46
|-624.42
|0
|785.71
|172.04
Raghav Productivity Enhancers Ltd
RPEL
1,089.65
|171.6
|5,003.89
|7.1
|0.09
|31.23
|44.41
IFGL Refractories Ltd
IFGLEXPOR
189.9
|32.52
|1,368.77
|12.8
|1.13
|276.39
|98.22
Foseco Crucible (India) Ltd
1,199.3
|22.8
|671.61
|-1.4
|1.04
|37.35
|250.28
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.