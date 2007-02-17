Green Asia Impex Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
1,933
|42.04
|4,54,175.99
|2,631
|2.12
|16,514
|209.49
ITC Ltd
ITC
267.8
|17.57
|3,35,567.25
|3,578.82
|5.41
|16,758.84
|55.8
Nestle India Ltd
NESTLEIND
1,353.15
|69.5
|2,60,929.85
|975.12
|0.89
|6,363.27
|27.53
Varun Beverages Ltd
VBL
432
|49.54
|1,46,123.77
|1,324.33
|0.35
|5,996.21
|55.47
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
4,930
|44.98
|1,18,748.07
|576.38
|1.84
|4,791.88
|192.68
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.