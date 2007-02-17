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Himalayan Solar Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

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HIMALAYAN SOLAR LTD PEER COMPARISON

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

ABB India Ltd

ABB

7,106

97.71,50,582.09362.30.553,521.03440.73

Bharat Heavy Electricals Ltd

BHEL

423

61.041,47,291.28381.910.337,697.7276.15

CG Power & Industrial Solutions Ltd

CGPOWER

896

99.451,41,161.96363.590.153,061.3752.15

Hitachi Energy India Ltd

POWERINDIA

31,150

116.561,38,842.92294.150.032,441.421,161.24

Siemens Ltd

SIEMENS

3,880.15

107.811,38,180.12,122.20.464,195.1379.8

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