JUJHAR LOGISTICS LIMITED Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,936
|119.45
|3,97,366.93
|-890.34
|0.04
|5,953.89
|574.68
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
998
|305.2
|45,304.36
|28.69
|0.03
|176.36
|42.62
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
1,270.55
|35.16
|44,596.31
|394.15
|0.68
|1,068.73
|98.55
Redington Ltd
REDINGTON
371.4
|21.27
|29,035.1
|321.01
|1.62
|20,753.2
|67.83
Honasa Consumer Ltd
HONASA
470.75
|64.22
|15,347.59
|84.31
|0.64
|696.32
|42.84
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.