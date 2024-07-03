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JUJHAR LOGISTICS LIMITED Company Summary

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(3.32%)
Sep 7, 2026|11:49:00 AM

JUJHAR LOGISTICS LIMITED Summary

CDG Petchem Limited, is a diversified & ISO certified company from Chandantara Dugar Group. The Company was formerly incorporated in the name Urbaknitt Fabs Limited on February 07, 2011 and then changed to CDG Petchem Limited on December 30, 2019. It was incorporated with the main object to supply high quality product services to the discerning clients.

It is engaged in the activities Merchant Export & Third country Trade, Imports - Marketing & Distribution of Mats / Mattresses, Insulation Sheet and Pillows.The Company has diversified its business profile through its 100% subsidiary company, Morbido Merchandise Private Limited for Imports - Marketing & Distribution Services of world class products (Chemicals) to several industries ranging from Plastics, Polymers, Construction, and Paint etc. It offers to Indian customers a broad range of products from leading producers located worldwide through Imports ,Marketing & Distribution of multinational company. To curtail the losses and due to non-viability of existing business, Board of Directors at their meeting held on 10th August, 2022 had decided to close the existing safety net manufacturing unit and move to new PE Wax Processing (Du Wax 1210) Unit at Vapi, Gujarat.
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