|Purpose
|Announcement Date
|Meeting Date
|EGM
|3 Oct 2024
|28 Oct 2024
|Please find enclosed outcome Please find enclosed herewith Notice of EGM for your refrence. (As Per BSE Announcement Dated on 05.10.2024) Please find enclosed herewith outcome of the meeting for your reference. (As Per BSE Announcement dated on 28.10.2024) Please find enclosed herewith Scrutinizers report for your reference. (As Per BSE Announcement Dated on 30.10.2024)
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.