Karnawati Innovation Limited Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Supreme Industries Ltd
SUPREMEIND
3,493.85
|49.85
|44,381.28
|382.17
|1.03
|3,527.65
|429.2
Astral Ltd
ASTRAL
1,508.95
|64.9
|40,537.97
|237.7
|0.17
|1,902.8
|152.82
Shaily Engineering Plastics Ltd
SHAILY
3,073.5
|87.64
|14,136.64
|48.68
|0
|224.07
|141.2
Finolex Industries Ltd
FINPIPE
168.95
|18.07
|10,482.96
|254.22
|1.62
|1,313.88
|97.95
Time Technoplast Ltd
TIMETECHNO
168.05
|38.02
|8,295.54
|64.01
|0.89
|808.59
|57.55
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.