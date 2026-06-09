KS Smart Technlogies Limited Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JK Paper Ltd
JKPAPER
349.75
|25.33
|6,341.62
|82.56
|0
|1,807
|274.4
West Coast Paper Mills Ltd
WSTCSTPAPR
498.5
|21.44
|3,292.59
|48.86
|0.6
|707.33
|427.59
KS Smart Technlogies Limited
176.25
|0
|2,891.73
|-0.18
|0
|2.03
|13.52
Seshasayee Paper & Boards Ltd
SESHAPAPER
228.05
|21.21
|1,438.27
|17.39
|0.84
|591.78
|311.24
Andhra Paper Ltd
ANDHRAPAP
60.76
|64.64
|1,208.21
|7.72
|0.82
|527.05
|97.52
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.