Laser Power & Infra Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Polycab India Ltd
POLYCAB
9,530.4
|58.69
|1,43,561.23
|750.48
|0.49
|8,585.1
|786.15
KEI Industries Ltd
KEI
5,121.2
|53.31
|48,958.98
|284.31
|0.09
|3,476.4
|697.16
Sterlite Technologies Ltd
STLTECH
532.5
|0
|27,365.77
|33
|0
|752
|58.87
R R Kabel Ltd
RRKABEL
2,345.6
|53.19
|26,530.03
|166.07
|0.4
|2,964.14
|226.53
Finolex Cables Ltd
FINCABLES
1,032.6
|25.35
|15,792.52
|161.19
|0.87
|1,951.08
|333.37
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.