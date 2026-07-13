No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2026
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
12.77
0.06
0.05
0.05
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
69.9
23.25
2.28
0.33
Net Worth
82.67
23.31
2.33
0.38
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Aeronautics Ltd
HAL
4,512.05
|33.25
|3,01,754.62
|4,184.28
|0.78
|13,943.32
|611
Bharat Electronics Ltd
BEL
410.7
|49.66
|3,00,212.62
|2,203.16
|0.61
|10,177.17
|32.41
Solar Industries India Ltd
SOLARINDS
18,141.85
|134.37
|1,64,165.7
|377.78
|0.06
|1,573.71
|467.1
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
MAZDOCK
2,402
|39.78
|96,891.88
|463.99
|0.75
|3,683.72
|219.22
Bharat Dynamics Ltd
BDL
1,302.4
|113.55
|47,741.1
|113.18
|0.38
|488.62
|115.69
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No Record Found
No.458/1 10th A Cross Phase-4,
Peenya Ind Area Bangalore Nort,
Karnataka - 560058
Tel: +91 91870 45959
Website: https://millworksindia.com/
Email: cs@millworksindia.com
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Summary
No Record Found
Reports by Millworks Technologies Limited
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.