MSL Global Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,020.45
|36.86
|6,24,650
|4,839.5
|0.6
|18,309.62
|165.63
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
1,915.55
|211.65
|3,03,184.18
|16.01
|0.08
|46.73
|63.61
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
1,044.4
|24.29
|2,42,965.46
|3,013.57
|0.84
|12,302.04
|447.62
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd
ICICIAMC
3,160.1
|47.69
|1,57,295.3
|763.42
|3.21
|1,517.01
|84.39
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
241.85
|226.6
|1,54,117.33
|80.04
|0.25
|134.79
|56.36
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.