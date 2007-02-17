Phychem Technologies Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Supreme Industries Ltd
SUPREMEIND
3,600
|49.37
|46,491.83
|207.76
|0.98
|2,717.66
|429.2
Astral Ltd
ASTRAL
1,530
|62.09
|41,236.46
|135.8
|0.16
|1,367.8
|152.82
Shaily Engineering Plastics Ltd
SHAILY
3,274.45
|84.58
|15,040.68
|52.47
|0.09
|274.78
|141.2
Finolex Industries Ltd
FINPIPE
157.9
|16.88
|9,967.96
|107.41
|1.71
|883.58
|97.95
Time Technoplast Ltd
TIMETECHNO
187.05
|40.03
|9,189.02
|56.17
|0.81
|866.83
|57.55
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.