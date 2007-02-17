Sai Urja Indo Ventures Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
3,860
|39.22
|5,26,988.42
|4,455.26
|0.99
|36,024.07
|541.7
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
210.3
|50.67
|41,940.18
|155.62
|0.85
|4,302.81
|42.5
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
434.4
|64.83
|29,056.07
|121.7
|0.04
|2,266.28
|109.66
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,447.1
|22.36
|23,899.62
|265.36
|0.79
|5,481.86
|481.02
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
18.54
|20.06
|22,779.11
|269.53
|0.56
|1,230.26
|13.71
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.