Sat Kartar Life Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd
SUNPHARMA
1,807.7
|144.46
|4,33,619.81
|608.7
|0.89
|4,887.27
|93.23
Divis Laboratories Ltd
DIVISLAB
6,638
|66.14
|1,76,086.64
|756
|0.45
|2,793
|629.49
Torrent Pharmaceuticals Ltd
TORNTPHARM
4,571.2
|69.99
|1,54,837.1
|467
|0.83
|2,677
|249.73
Cipla Ltd
CIPLA
1,389.4
|32.59
|1,12,193.56
|384.64
|0.94
|3,840.92
|423.36
Zydus Lifesciences Ltd
ZYDUSLIFE
1,104.7
|30.09
|1,11,123.45
|1,722
|0.09
|3,564.6
|235.25
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.