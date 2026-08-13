No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
9.77
2.79
2.79
Preference Capital
0
0
0
Reserves
90.83
57.5
44.73
Net Worth
100.6
60.29
47.52
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Titan Company Ltd
TITAN
5,106
|84.49
|4,53,303.61
|1,699
|0.29
|17,733
|230.76
Kalyan Jewellers India Ltd
KALYANKJIL
597.05
|44.76
|61,660.4
|321.32
|0.42
|9,025.52
|59.26
Thangamayil Jewellery Ltd
THANGAMAYL
5,322.05
|42.12
|16,542.01
|85.09
|0.34
|2,662.45
|455.56
Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd
BLUESTONE
892.25
|194.81
|13,629.07
|11.14
|0
|733.19
|119.04
Sky Gold & Diamonds Ltd
SKYGOLD
832.6
|53.54
|12,894.8
|60.59
|0
|1,440.04
|72.02
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Non Executive Dir.
KANTILAL KHEEMRAJ JAIN
WTD & Executive Director
Mahavir Kantilal Jain
ED / MD / Promoter
Manoj Kantilal Jain
Independent Non Exe. Director
Nikhil Ramesh Parmar
Independent Non Exe. Director
Sanjay Babulal Jain
Independent Non Exe. Director
Sunita Amit Modak
Company Sec. & Compli. Officer
Shweta Dattatray Ravankar
No.12 3rd Flr 101 Mumbadevi -,
Premises Co-89 Society Ltd,
Maharashtra - 400002
Tel: +91 2223470008/9
Website: http://www.shankeshjewellers.com
Email: cs@shankeshjewellers.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Shankesh Jewellers Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.