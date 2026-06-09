Sigma Advanced System Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bharat Electronics Ltd
BEL
412.95
|49.93
|3,01,857.32
|2,203.16
|0.61
|10,177.17
|32.41
Hindustan Aeronautics Ltd
HAL
4,238
|31.23
|2,83,470.32
|4,184.28
|0.83
|13,943.32
|611
Solar Industries India Ltd
SOLARINDS
18,114
|134.36
|1,64,147.15
|377.78
|0.06
|1,573.71
|467.1
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
MAZDOCK
2,389
|39.56
|96,363.45
|463.99
|0.76
|3,683.72
|219.22
Bharat Dynamics Ltd
BDL
1,187
|103.47
|43,501.8
|113.18
|0
|488.62
|115.69
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, PMS SEBI Regn. No: INP000002213, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.