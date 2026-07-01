No Record Found
No Record Found
No Record Found
Sector-
Open-
Prev. Close-
Turnover(Lac.)-
Day's High-
Day's Low-
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)-
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
No Record Found
No Record Found
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|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
Equity Capital
4.72
4.51
Preference Capital
0
0
Reserves
7.95
2.23
Net Worth
12.67
6.74
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
15,892.9
|103.73
|16,978.39
|54.37
|0.22
|853.69
|2,780.71
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
1,231.2
|113.06
|8,059.25
|16.87
|0
|202.06
|140.03
Omnitech Engineering Ltd
OMNI
571.2
|0
|7,063.8
|26.06
|0
|139.59
|50.58
Skipper Ltd
SKIPPER
558
|29.26
|6,301.9
|75.61
|0.02
|1,666.58
|130.62
The Anup Engineering Ltd
ANUP
2,289.9
|42.17
|4,587.01
|25.47
|0.52
|194.8
|342.87
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Srinivasarao Vakalapudi
Whole-time Director
Suryakumari Vakalapudi
Non Executive Director
Vidiyala Navya Vasantha Lakshmi
Independent Non Exe. Director
Josna Rajeshkumar Pamula
Independent Non Exe. Director
Mehul Narendrakumar Hingu
Company Sec. & Compli. Officer
Deepak Kumar Laddha
A/14 Shantiniketan Society,
Nr.Shravan Chokdi,
Gujarat - 392001
Tel: 02642 239705
Website: http://www.tejaengineering.com
Email: info@tejaengineering.com
No Record Found
Summary
No Record Found
Reports by Teja Engineering Industries Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132 (Member ID - NSE: 10975 BSE: 179 MCX: 55995 NCDEX: 01249), DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, IA SEBI Regn. No: INA000000623, Merchant Banker SEBI Regn. No. INM000010940, RA SEBI Regn. No: INH000000248, BSE Enlistment Number (RA): 5016, AMFI-Registered Mutual Fund Distributor & SIF Distributor
ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.